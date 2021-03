O Sp. Covilhã voltou a perder para a IIª Liga esta quinta-feira na receção ao Penafiel (2-0), em jogo em atraso da 18ª jornada.

Os golos dos visitantes foram marcados por Ronaldo em cima do intervalo e por Paulo Henriques aos 63′, perante um Covilhã desfalcado devido a lesões e a castigo. O resultado não teve influência na classificação da equipa beirã, que permanece no 12º lugar, com 26 pontos, oito acima da linha de despromoção.