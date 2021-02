Sp. Covilhã empata sem golos na estreia de Bizarro

Serranos dominaram grande parte do encontro, mas não conseguiram marcar muito por culpa do guardião do Vizela, não vencendo há oito jornadas na IIª Liga

O Sp. Covilhã empatou a zero no sábado na receção ao Vizela, no jogo de estreia de José Bizarro no comando técnico após a saída de Capucho. Os serranos não ganham há oito jornadas e ocupam o 15º lugar da IIª Liga, com 18 pontos e três jogos em atraso.

Os locais entraram melhor na partida da 20ª jornada e protagonizaram as melhores oportunidades para marcar. Gleison, num remate cruzado de fora da área, criou a primeira ocasião flagrante de golo aos 12’, travado por uma defesa vistosa para canto de Pedro Silva. Volvidos dois minutos, Gilberto isolou Bernardo Martins que, apenas com o guardião do Vizela pela frente, permitiu que este lhe tirasse a bola dos pés. Na resposta, Ericson cabeceou para as mãos de Leo Navacchio, que também não teve dificuldade em segurar o remate de Kiko pouco depois. Antes do intervalo, numa nova investida serrana, Léo Cá queixou-se de ter sido derrubado na grande área por Ofori, mas o árbitro Fábio Veríssimo mandou seguir.

No segundo tempo, o Vizela, quatro classificado, surgiu mais pressionante e mais rematador, com uma sucessão de ataques, e Diogo Ribeiro obrigou à primeira defesa de Leo Navacchio. O Covilhã resistiu à pressão visitante subindo as linhas e voltou a obrigar à intervenção do guardião do Vizela. Pedro Silva defendeu com o pé o remate de Filipe Cardoso e, sequência de um livre, voou para voltar a impedir o golo de Gleison. As duas equipas continuaram à procura da vitória até ao final, mas sem resultados. Na próxima jornada, os “leões da serra” jogam na segunda-feira (18 horas) na Póvoa de Varzim.

José Bizarro assumiu o comando técnico do Sp. Covilhã na semana passada, sucedendo a Nuno Capucho, que rescindiu no dia 9. Com 51 anos, o técnico chega pela primeira vez à IIª Liga depois de várias épocas no Campeonato de Portugal, onde orientou o Lusitano de Évora, Amares, Anadia, Fiães, Caniçal, Sertanense, Mafra, UD Leiria e Coimbrões. O antigo guarda-redes campeão mundial de sub-20, em 1989, é o terceiro treinador dos serranos nesta temporada depois de Daúto Faquirá e Capucho.

SP. COVILHÃ – 0

VIZELA – 0

Estádio Santos Pinto,

Covilhã

Sp. Covilhã:

Léo Navacchio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Gilberto, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (João Cardoso, 68’), Leo Cá (Lewis Enoh, 58’), Gleison e Rui Areias (Deivison, 68’)

Treinador: José Bizarro

Vizela:

Pedro Silva, João Pedro, Matheus Costa, Mohamed Aidara, Ofori (Kiki, 57’), Marcos Paulo (Raphael Guzzo, 72’), Ericson, Samu, Kiko Bondoso (Francis Cann, 84’), André Soares (Tavinho, 56’) e Diogo Ribeiro (Cassiano, 57’)

Treinador: Álvaro Pacheco

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para João Pedro (21’), Diogo Ribeiro (27’), Samu (69’), David Santos (80’), Gilberto (90’) e Filipe Cardoso (90’+2’)

Árbitro:

Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Árbitros assistentes:

Bruno Jesus e Pedro Martins