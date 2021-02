Campeonatos distritais poderão recomeçar «no final de março, início de abril»

Os campeonatos distritais de seniores de futebol e futsal da Associação de Futebol da Guarda (AFG) poderão ser retomados «no final de março ou no início de abril».

Contudo, o recomeço continua dependente da evolução da pandemia e das diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS), informou a direção da AFG na passada sexta-feira após uma reunião entre as Associações Distritais e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Deste encontro saiu também a previsão do regresso das provas de formação «durante o mês de abril», pelo que o período de inscrições de atletas que terminaria a 28 de fevereiro será prorrogado. Em comunicado divulgado no seu site, a AFG adianta também que os clubes que competiram nos Distritais e foram obrigados a suspender a sua atividade vão ser apoiados pela FPF. A Federação «irá distribuir uma verba de cerca de 2,2 milhões de euros por todos os clubes dos campeonatos distritais de todo o país. A verba a atribuir será creditada aquando da retoma das provas», refere a associação guardense.