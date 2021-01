Sp. Covilhã empata com Benfica B ao cair do pano

Benfiquistas dominaram partida, mas desta vez os serranos tiveram a sorte do seu lado e marcaram golo da igualdade no último minuto do jogo

O Sp. Covilhã recebeu e empatou 1-1 no domingo com o Benfica B na 15ª jornada da IIª Liga. Os serranos marcaram o golo da igualdade no minuto final da partida e ocupam agora a 12ª posição da classificação geral.

A primeira parte foi equilibrada, com oportunidades de golo repartidas e contra-ataques constantes para os dois lados, embora os encarnados dominassem na posse de bola. Contudo, o vento forte e a falta de pontaria na hora da finalização levaram as equipas sem golos para o intervalo. No segundo tempo, o Benfica B entrou decidido a resolver a partida logo nos primeiros minutos. E, apesar de jogar contra o vento, conseguiu impor o seu futebol e encostar os locais à defesa. Mas o marcador tardava em funcionar. Ronaldo Camará era dos jogadores do Benfica mais inconformados e, aos 51’, chegou mesmo a meter uma bola no poste da baliza de Léo Navacchio.

Os covilhanenses esboçaram uma reação ao ascendente benfiquista depois deste susto, mas o seu futebol decaiu muito face ao praticado na primeira parte. Já a pressão das “águias” deu resultado 66’, através de Paulo Bernardo. A vencer, os visitantes passaram a dominar o jogo a seu bel-prazer, controlando com facilidade as investidas dos covilhanenses. Só que os comandos de Capucho tiveram a sorte do seu lado e conseguiram o golo da igualdade nos instantes finais do encontro. Aos 95’, já em período de descontos e quando a derrota parecia certa, o recém-entrado Rui Areias marcou e garantiu um ponto precioso para serranos.

Ficha de jogo

Sp. Covilhã – 1

Benfica B – 1



Golos: Paulo Bernardo (66’) e Rui Areias (90’+5’)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Joel Vital (28’) e Tiago Araújo (90’+4’).

Sp. Covilhã: Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Joel Vital, Tiago Moreira, Filipe Cardoso, Enoh (João Cardoso, 66’), Gui Inters (Rui Areias, 71’), Gleison (Inusah, 78’), Jorge Vilela (Leo Cá, 66’) e Daffe (Deivison, 46’)

Treinador: Nuno Capucho

Benfica B: Svilar, Tomás Araújo, Morato, Pedro Ganchas (Gerson Sousa, 83’), João Ferreira, Diogo Mendes, Paulo Bernardo, Ronaldo Camará (Rafael Brito, 80’), Tiago Gouveia (Luís Lopes, 89’), Tiago Araújo e Henrique Araújo (Fábio Baptista, 89’)

Treinador: Nelson Veríssimo

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga)

Árbitros assistentes: Valdemar Maia e Bruno Trindade

Estádio Santos Pinto, na Covilhã