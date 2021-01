Guarda é a única capital de distrito em risco extremamente elevado

A maioria dos concelhos sede de distrito encontra-se num nível de risco muito elevado. As exceções são a Guarda, que regista 1.024 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias (incidência acumulada a 5 de janeiro) e subiu para o nível de risco extremo de transmissão da Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado na passada segunda-feira.

Seguem-se Aveiro e Portalegre, num nível de risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes). Pelo contrário, Manteigas é o concelho com maior descida no número acumulado de casos (em 14 dias) por 100 mil habitantes, estando agora no nível de risco moderado (233 novos casos por 100 mil habitantes) com uma diminuição da incidência de 698 casos. Já Mêda e Fornos de Algodres estão entre os concelhos com as maiores subidas no acumulado de casos. O município medense registou uma subida de 2.791 casos por 100 mil habitantes, tendo em conta a incidência somada de 14 dias. Os dados comparam as duas semanas antes do Natal (até 27 de dezembro) com as duas semanas depois (até 5 de janeiro). Em Fornos de Algodres o aumento da incidência para o mesmo período foi de 2.297 casos. Mas há mais: Pinhel contabiliza um crescimento da incidência de 1.117 casos, Aguiar da Beira de 946 e Trancoso de 833.