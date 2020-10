Sp. Covilhã apura-se nos penáltis para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

O Sp. Covilhã venceu este sábado o Caldas, no desempate por grandes penalidades, e garantiu o “passaporte” para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A partida entre a equipa da IIª Liga e a formação do Campeonato de Portugal, disputada nas Caldas da Rainha, terminou com uma igualdade a uma bola no final do tempo regulamentar.

Na “lotaria” dos penáltis, os serranos foram mais certeiros e converteram cinco grandes penalidades contra quatro dos locais, já que o guardião covilhanense Bruno Bolas defendeu um.