Fronteiras entre Portugal e Espanha não vão voltar a fechar por causa da Covid-19

Portugal e Espanha não vão voltar a encerrar as fronteiras, sublinharam António Costa e Pedro Sánchez, este sábado, na Guarda, que acolhe a 31ª Cimeira Ibérica.

Essa eventualidade foi afastada pelos dois chefes de Governo na conferência de imprensa final realizada ao princípio da tarde na Praça Velha, no centro da cidade, onde defenderam a necessidade de «mais responsabilidade individual» no combate à pandemia da Covid-19.

«Não contemplamos em absoluto o fecho das fronteiras», disse, por sua vez, o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, clarificando que as medidas que vierem a ser tomadas serão em conjunto com Portugal e os restantes estados membro da União Europeia.