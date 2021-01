Luís Silva é o novo diretor técnico regional da Associação de Basquetebol da Guarda (ABG).

Natural da Covilhã, o responsável é licenciado em Desporto e Atividade Física e Mestre em Atividade Física pela Escola Superior de Educação de Castelo Banco. Está atualmente a concluir o doutoramento em Ciências do Desporto pela Universidade da Beira Interior (UBI).

O sucessor de Daniel Branquinho foi nomeado na última reunião de direção da ABG e tem 15 anos de ligação ao basquetebol como atleta, juiz de jogo, seccionista e treinador de grau 2, adianta a associação guardense. Devido pandemia da Covid-19, a prioridade de Luís Silva é o «acompanhamento direto» dos clubes. Entretanto, o Guarda Up venceu praticamente todos os escalões do “Skills Challenge”, uma atividade organizada pela ABG para promover a prática individual nos escalões de formação. Já o Club Camões, de Gouveia, ganhou em sub-18. As equipas vencedoras vão disputar a fase nacional, que vai decorrer em fevereiro.