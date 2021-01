Sp. Covilhã desfalcado resistiu no Estoril

O Sp. Covilhã conseguiu um empate a zero na deslocação ao terreno do Estoril, que lidera a IIª Liga, em jogo da 16ª jornada. Na segunda-feira, os serranos apresentaram-se muito desfalcados, com apenas dois suplentes no banco, devido a vários casos de Covid-19 no plantel serrano, mas conseguiram anular a formação da Linha.

Os locais dominaram do princípio ao fim, perante um Covilhã muito abnegado e que ainda tentou a sua sorte junto da baliza adversária. A coesão defensiva dos visitantes foi mais visível no primeiro tempo, onde só permitiram uma grande oportunidade ao Estoril, à passagem dos 38’, com João Carlos a atirar à meia volta de primeira, após cruzamento de Vidigal, para grande defesa de Léo Navacchio. O intervalo veio pouco depois e no segundo tempo a supremacia canarinha transformou-se num autêntico assalto à baliza adversária. Bruno Lourenço teve nos pés a primeira ocasião clara de golo aos 50’ e desperdiçou outra aos 80’.

Quem também desperdiçou foi Rosier aos 56’ e 63’, com destaque para esta última na pequena área, e Lazare Amani, que falhou um golo “feito” aos 70’. Já o Sp. Covilhã, que apenas conseguiu fazer uma substituição (Areias por Inusah), esteve perto de provocar uma surpresa maior na Amoreira, quando Deivison conseguiu isolar-se e mas permitiu ao guarda-redes Dani Figueira a mancha a evitar um golo dos visitantes. Perante a ineficácia dos estorilistas e a resistência dos serranos, o nulo manteve-se até ao apito final e beneficiou mais o Covilhã que ascendeu ao 11º lugar com 17 pontos (um jogo a menos). No final da partida, Nuno Capucho, técnico dos “leões da Serra” recusou confirmar quantos casos de Covid-19 há no plantel, mas teceu duras críticas à Liga por ter sido obrigado a jogar nestas condições.

«Não vou dizer se são seis ou sete. Quando uma equipa faz o teste um ou dois dias antes do jogo e recebe a notícia às 1h30 da manhã de sábado… Preparámos a equipa de uma maneira e tivemos de vir jogar à Amoreira de forma diferente. Gostava que a Liga repensasse a situação. Isto sujeita a minha equipa a ter mais problemas físicos. É isto que os responsáveis das Ligas querem?», lamentou o treinador.

ESTORIL PRAIA – 0

SP. COVILHÃ – 0

Estádio António Coimbra da Mota

Amoreira

Estoril Praia:

Dani Figueira, Carles Soria, Valente, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Zé Valente, 69’), Rosier, Lazare Amani, Bruno Lourenço (Harramiz, 81’), Vidigal (Murilo, 81’) e João Carlos (André Clóvis, 66’)

Treinador: Bruno Pinheiro

Sp. Covilhã:

Navacchio, Jean Filipe, Felipe Macedo, André, Tiago Moreira, João Cardoso, Lamine, Léo Cá, Jorge Vilela, Inusah (Areias, 74’) e Deivison

Treinador: Nuno Capucho

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para Léo Cá (45’), Deivison (58’), Felipe Macedo (73’), Bruno Lourenço (78’) e Carles Soria (90’+1’)

Árbitro:

Tiago Martins (AF Lisboa)

Árbitros assistentes:

Pedro Mota e Bruno Jesus