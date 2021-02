Judoca do Sabugal nomeada para “Desportista do Ano”

Maria Ribeiro, judoca do AMDS (Associação de Modalidades Desportivas Amadoras do Sabugal), está nomeada para o prémio de “Desportista do Ano”,

A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) sugeriu seis atletas para receber o prémio, entre eles a sabugalense Maria Ribeiro, «cujos nomes propostos serão analisados por um júri que votará, de entre todas as propostas das varias federações nacionais, os cinco finalistas na categoria do melhor atleta feminino e melhor atleta masculino para este ano», adianta a FPDD em comunicado.

O galardão será atribuído na Gala do Desporto, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).