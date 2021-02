Câmara da Guarda com 50 mil euros para Orçamento Participativo

O município tem 50 mil euros para o Orçamento Participativo 2021, cujas propostas podem ser apresentadas a partir desta quarta-feira e até 10 de abril.

Nesta edição só serão admitidas propostas sobre as áreas do Ambiente e Mobilidade e da Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Os interessados em participar devem fazê-lo através da plataforma online no site oficial do município (op.mun-guarda.pt) ou pelo email op@mun-guarda.pt. O Orçamento Participativo pretende «incentivar e fomentar a responsabilidade individual e coletiva face aos desafios do desenvolvimento da cidade e do concelho, motivando para uma cidadania responsável, interventiva e ativa, materializando uma das mais importantes vertentes da democracia», refere o município da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.

As propostas serão analisadas entre 15 de abril e 5 de maio, sendo que todas as ideias com viabilidade técnica irão a votação pública a realizar entre 15 de maio e 1 de junho. O projeto vencedor será apresentado a 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente.