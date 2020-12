O Guarda 2000 assegurou este domingo a subida ao Nacional da IIª Divisão de futsal feminino ao vencer o GD Valverde por 4-1 na última partida da Taça Nacional de apuramento.

A equipa do concelho do Fundão vai regressar ao Distrital de Castelo Branco, enquanto a formação orientada por Marco Santos tem estreia marcada no nacional a 9 de janeiro.