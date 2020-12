ASTA vence o grande prémio Cridem 2020

A Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA) venceu o primeiro grande prémio Cridem 2020 com a obra “Menina Cabreira”.

O concurso é dividido por categorias – escultura, pintura e tapeçaria –, tendo a instituição sediada na Cabreira do Côa conquistado o grande prémio com uma peça à base de lã e feita de raiz pelos seus utentes, «desde a criação de ovelhas para a matéria prima, passando pela tosquia e acabando na criatividade dos artistas», adiantou Maria José Dinis, presidente da ASTA. A edição deste ano contou com 60 candidatos em competição, mas mais do que ganhar «o que interessa é por em pano de fundo a importância da arte em si e a arte feita por pessoas com deficiência, esta valorização é muito importante», sublinha Maria José Dinis. O prémio atribuído no passado dia 30 de outubro faz parte integrante de um concurso bienal que pretende promover o reconhecimento público da arte produzida por pessoas com deficiência intelectual. O concurso é promovido pela Cridem, em parceria com a APPACDM do Porto, a Fundação Manuel António da Mota e a Fundação Montepio.