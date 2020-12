CIMBSE levou jornalistas a Almeida, Pinhel, Mêda, Figueira e Trancoso

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) promoveu durante dois dias uma visita guiada para a imprensa no âmbito na campanha “Somos Serra da Estrela”.

A iniciativa serviu para dar a conhecer «o outro lado da serra, para além da neve e dos roteiros turísticos». A gastronomia dos concelhos de Almeida, Pinhel, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e Trancoso foi o mote desta visita guiada para a qual foram convidados apenas quatro jornalistas de órgãos de comunicação social nacional. «À gastronomia identitária juntou-se a cultura e a história, as gentes e as tradições», de acordo com nota enviada a O INTERIOR. Os participantes puderam provar os vinhos, azeites e produtos derivados da castanha. Durante o próximo ano a CIMBSE, em parceria com o Turismo do Centro de Portugal, prevê a realização de mais iniciativas do género nos seus 15 municípios.