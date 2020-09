David Rodrigues entra no Top 20 da Volta

David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) terminou a segunda etapa da Volta a Portugal na 19ª posição, a 2m13s do vencedor Amaro Antunes. O ciclista da W52-FC Porto foi o mais forte no alto da Senhora da Graça (Mondim de Basto), onde chegou isolado, e “roubou” a camisola amarela ao colega de equipa Gustavo Veloso.

A tirada desta terça-feira teve 167 quilómetros entre Paredes e Mondim de Basto, no topo do Monte Farinha. O guardense foi uma ajuda importante do colega João Benta, terceiro classificado, na derradeira subida para a meta. No final do dia David Rodrigues voltou a “escalar” na classificação geral para ocupar o 18º lugar, a 2m39 de Amaro Antunes – ontem era 37º.

Na quarta-feira o pelotão vai ligar Felgueiras a Viseu, ao longo de 171,9 quilómetros, com duas contagens de montanha, uma de terceira e outra de segunda categoria.