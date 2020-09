O INTERIOR distribui agenda cultural Beira Interior com a edição desta semana

O INTERIOR é um dos “media partner” da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027. A parceria tem início com a distribuição do primeiro número da Agenda Cultural da Beira Interior com esta edição.

É a primeira vez que a oferta cultural da Beira Interior está reunida numa agenda única, que será apresentada esta quinta-feira (18 horas) na Praça Velha, na Guarda. Editada pela candidatura da Guarda a Capital Europeia 2027, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), a publicação bilingue português e inglês vai divulgar a programação cultural dos próximos seis meses dos 17 municípios que integram a candidatura.

A agenda inclui ainda eventos desportivos e de animação, feiras setoriais, seminários, conferências e uma sugestão de locais emblemáticos a visitar numa vasta região que vai de Vila Nova de Foz Côa ao Fundão e de Aguiar da Beira a Almeida.