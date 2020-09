David Rodrigues chega à Guarda no 17º lugar da Volta a Portugal

O guardense David Rodrigues continua a subir na classificação geral da Volta a Portugal, cuja quarta etapa parte amanhã da Guarda rumo à Torre, na Serra da Estrela.

Esta quarta-feira, o ciclista da Rádio Popular-Boavista cortou a meta no 36º lugar, integrado num grupo de 41 corredores, a 15 segundos do vencedor da jornada, o espanhol Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros). A terceira etapa terminou em Viseu após 171,9 quilómetros desde Felgueiras.

David Rodrigues é agora 17º da geral liderada por Amaro Antunes (W52-FC Porto). Amanhã os ciclistas vão ser postos à prova no maior desafio da edição deste ano da Volta com a subida à Torre, no topo da Serra de Estrela. O pelotão sai da Guarda – partida prevista para as 12h55 no Parque Urbano do Rio Diz – e ruma à Covilhã subir à serra pela vertente que muitos consideram a mais exigente, pois são 20,2 quilómetros até às Penhas da Saúde.

A escalada de segunda categoria nas Penhas Douradas (Manteigas) e a subida de terceira categoria em Sarzedo (Covilhã) completam uma etapa que vai culminar com um prémio de montanha de categoria especial – o único desta edição. O dia promete fazer estragos na classificação geral.