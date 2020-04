Adiados Europeu e Nacional de Motocrosse em Fernão Joanes

As provas do Europeu e Nacional de Motocrosse que deviam realizar-se em Fernão Joanes (Guarda), a 23 e 24 de maio, foram adiadas por força da proibição de eventos com elevado número de espectadores que irá vigorar em Portugal pelo menos até ao final de maio.

A decisão foi divulgada esta quarta-feira pela Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes. A organização está a procurar, com a Federação de Motociclismo de Portugal e a FIM Europa, uma nova data para realizar a competição.