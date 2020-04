Manteigas: Vila Galé sem data para abrir hotel

A abertura do Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, está adiada sine die. O hotel de quatro estrelas, a primeira unidade de montanha do grupo, devia ter começado a funcionar no passado dia 27 de março, mas a intenção não se concretizou devido à crise pandémica da Covid-19 e à consequente declaração do estado de emergência em Portugal.

Fonte oficial do Vila Galé disse a O INTERIOR que, «logo que haja condições, e a situação em Portugal o permita, voltaremos a abrir. Os clientes que tinham reservas neste período estão a marcar para novas datas». O grupo acrescenta que a situação dos colaboradores «está assegurada», mas não adianta em que condições. O Vila Galé Serra da Estrela situa-se no sopé do Vale Glaciar do Zêzere e conta com 91 quartos, piscina exterior para adultos e outra para crianças, restaurante, “lobby bar”, spa Satsanga com piscina interior, jacuzzi exterior, salão de eventos e estacionamento. O tema do hotel é “Mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana”. O investimento rondou os dez milhões de euros e permitiu criar 40 postos de trabalho.