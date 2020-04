UBI em projeto europeu para estudar a prevenção e combate de infeções

A Universidade da Beira Interior (UBI) integra um grupo de instituições que viu aprovado um projeto europeu sobre o tema da prevenção de infeções e respetivas estratégias de combate, que inclui o SARS-Cov-2 (Covid-19).

A UBI é representada por Isabel Gouveia, docente do Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, que, com outros doze investigadores, estão a desenvolver o projeto “CIG-15114: ePlatform for a “test bed” tool across EU for antimicrobial coating solutions in health care entering to the market”. A equipa é liderada pela Finlândia e reúne peritos da área da microbiologia, biotecnologia, materiais e medicina, entre outras, oriundos da Alemanha, Holanda, Bélgica, Eslovénia, Estónia, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Portugal e Polónia. Os trabalhos terão início em maio e prolongam-se até final de abril de 2021, depois da aprovação do projeto no âmbito das COST Innovators Grant, do programa COST – European Cooperation In Science & Technology.