Covilhã: “Verão no Centro Histórico” continua este sábado

É mais um concerto inserido no programa “Verão no Centro Histórico”.

Este sábado o Largo do Calvário recebe a atuação de “Renato & Margarida” pelas 21H30. Após o momento musical segue-se o projeto “Fiar”, um «espetáculo inovador de teatro comunitário em rede, criado pela companhia teatral covilhanense ASTA, que junta participantes de cinco municípios para criar um espetáculo de teatro participativo e colaborativo», segundo a autarquia. Esta atuação é apresentada em parceria com o “Portas do Sol”, festival de artes de rua organizado pela ASTA, com o apoio do Município, a 3, 4 e 5 de setembro.