Um incêndio deflagrou esta tarde no Covão D’Ametade, no Vale Glaciar da Serra da Estrela, concelho de Manteigas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O alerta foi dado por volta das 14 horas tendo o fogo ficado entrado em fase de resolução pouco depois das 17h.

O incêndio, que já foi dado como dominado, mobiliza ainda 138 bombeiros, 46 viaturas e um meio aéreo.