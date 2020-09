Seia: Regulamento de utilização de bicicletas elétricas em consulta pública

O município de Seia tem em consulta pública, até dia 22 deste mês, o projeto do Regulamento Municipal de Utilização Partilhada de Bicicletas Elétricas denominado “Bike Sharing – Ginga”.

O documento estabelece as normas gerais de funcionamento do sistema de uso de bicicletas elétricas que estarão disponíveis em três parques de estacionamento distribuídos pela cidade serrana. «A utilização de bicicletas, como alternativa de deslocação aos modos de transporte habituais, permite uma nova forma de transporte, não poluente, quer para as tarefas do dia-a-dia dos cidadãos, quer para as atividades de lazer, cultura ou turismo, para além de promover o exercício físico e a ocupação dos tempos livres», refere a autarquia no preâmbulo do projeto de regulamento. De acordo com o estipulado, o utilizador poderá solicitar o uso das “Gingas” através da aplicação móvel AppGinga ou presencialmente no Balcão Único do município, ao qual compete definir os preços a praticar, bem como o período máximo de utilização destas bicicletas elétricas.

A implementação desta rede de mobilidade suave em meio urbano para transporte não poluente de pessoas insere-se «num conjunto de políticas públicas de planeamento e desenvolvimento sustentável que inclui a promoção de ciclovias e percursos cicláveis» em Seia, refere o município.