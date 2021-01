O Governo decretou um Dia de Luto Nacional, na próxima segunda-feira, pela morte do fadista Carlos do Carmo.

«O Governo decidiu propor ao senhor Presidente da República a atribuição da Ordem da Liberdade, a título póstumo, pelo determinante papel que Carlos do Carmo teve na renovação do fado, atribuição que, de resto, já estava prevista», lê-se num comunicado do Executivo.

O músico morreu esta sexta-feira aos 81 anos, no hospital de Santa Maria, em Lisboa.