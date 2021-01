Site de O INTERIOR com mais de 1,2 milhões de utilizadores em 2020

O site de O INTERIOR (www.ointerior.pt) registou em 2020 o seu melhor ano de sempre ao bater todos os recordes de visitas e visualizações, de acordo com o Google Analytics.

Na Internet, O INTERIOR foi o site mais visitado durante o ano de 2020, no distrito da Guarda. E foi também o site de notícias mais seguido no distrito. O ointerior.pt foi ainda o terceiro site com mais visitantes do distrito de Castelo Branco. O site do jornal O INTERIOR está também entre os dez sites com mais visualizações da região Centro. Até esta terça-feira foram registados mais de 1,2 milhões de utilizadores, o que significa um crescimento de 55,9 por cento relativamente a igual período do ano passado. Durante todo o ano houve mais de 2,5 milhões de sessões em ointerior.pt, ou seja, um aumento de 69,9 por cento face ao período homólogo de 2019.

Ainda de acordo com o Google Analytics, em 2020, O INTERIOR atingiu dois grandes picos de audiência, um deles a 22 de março (no seguimento da informação dos primeiros infectados com o novo coronavirus na região), quando tivemos 56.024 utilizadores, e outro a 6 de maio, com 56.327 utilizadores. Durante este mês de dezembro o ointerior.pt foi visto por 93.958 leitores, com quase 172 mil sessões (até 29 de dezembro). Foram os telemóveis o principal meio de acesso ao site (65,47 por cento), 31,75 por cento dos utilizadores fizeram-no a partir de computador ou desktops e, por último, 2,78 por cento acedem ao site de O INTERIOR no “tablet”.