TRN ganha concessão dos transportes coletivos de passageiros da Guarda

A TRN – Rodoviária Internacional e Nacional Lda. ganhou a concessão dos transportes coletivos de passageiros da Guarda e vai receber pouco mais de 1,1 milhões de euros, mais IVA, nos próximos cinco anos.

A adjudicação foi ratificada, por unanimidade, pelo executivo municipal na segunda-feira e a transportadora sediada na Amadora deverá começar a operar «até ao início de março», disse Chaves Monteiro. A Transdev, atual concessionária do serviço, não concorreu por considerar que o valor base do concurso público internacional era «demasiado baixo», adiantou o presidente da autarquia. O preço base do procedimento era de 1,2 milhões de euros, mais IVA, o equivalente a cerca de 215 mil euros por ano. «1,1 milhões de euros é mais do que a Câmara paga atualmente à Transdev, mas que já pedia muito mais para continuar a assumir o serviço», especificou o edil guardense.

«O novo operador vai prestar um serviço mais próximo e adequado às necessidades dos guardenses, que resulta das conclusões de um estudo que fizemos sobre as alterações necessárias na rede de transportes urbanos», afirmou o edil guardense. Segundo Chaves Monteiro, haverá novos autocarros, alguns híbridos, e mais horários porque «a rede ganhou mais dimensão». O caderno de encargos prevê o alargamento da rede e o ajustamento dos horários às necessidades, em especial na interligação com as partidas e chegadas dos comboios e no reforço nas horas de ponta. Estas condições terão também de estar associadas a uma melhor informação aos utentes.