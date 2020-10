Fornos de Algodres: Câmara requalifica escola de Figueiró da Granja

Já arrancaram as obras de remodelação e requalificação da Escola EB 1 de Figueiró da Granja, no concelho de Fornos de Algodres.

Segundo o município local, a empreitada foi adjudicada à empresa Lopes & Irmão, por 367.436 euros (mais IVA), e destina-se a «remodelar e requalificar o espaço da Escola Básica do 1.º Ciclo de Figueiró da Granja, por forma a dotar o edifício de uma sala para o ensino pré-primário, uma sala para o ensino primário, uma sala polivalente e procedendo à sua modernização geral». Os trabalhos permitirão «a defesa de um edifício com um valor patrimonial único, não só pela sua história, mas também pelos laços que estabeleceu ao longo do tempo com a população local», considera o presidente da autarquia, Manuel Fonseca.