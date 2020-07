TGB abre Festival InJazz & Blues esta quarta-feira na Guarda

O trio TGB abre esta quarta-feira, na Guarda, o festival InJazz & Blues, que resulta da fusão de duas atividades do TMG, o ciclo Guarda in Jazz e o Festival de Blues da Guarda, devido à pandemia da Covid-19.

Cabe a Sérgio Carolino (tuba), Mário Delgado (guitarra) e Alexandre Frazão (bateria) dar o pontapé de saída de uma atividade que decorre sempre a partir das 18h30 na esplanada no café-concerto do TMG. Na quinta-feira atua Túlio Augusto, guitarrista, cantor e harmonista que se dedica ao repertório clássico do blues de Chicago, e na sexta é a vez de Maria João apresentar o seu projeto mais recente. Ogre junta a voz versátil da cantora ao jazz e à música eletrónica.

Peter Storm & The Blues Society é a proposta para o final da tarde de sábado. Trata-se de um quarteto de músicos que já pertenceram a outras formações dedicadas ao blues e que nesta banda revisitam o melhor legado deste género musical. O festival prossegue dia 8 com o João Barradas Trio, fundado por um acordeonista com uma capacidade extraordinária para recriar o jazz, e no dia seguinte regressa o blues com o duo Dog’s Bollocks. Duas guitarras, voz e meia bateria destilam originais e versões de blues e rock’n’roll com influências que vão de Jack White a Legendary Tigerman.

Os The Postcard Brass Band sobem ao palco no dia 10 com um repertório que vai do jazz tradicional das ruas de Nova Orleães ao jazz de improvisação livre e espontânea. O InJazz & Blues termina no dia seguinte com os portuenses Serushiô, cuja fusão explosiva do blues com o rock já deu origem a vários discos e a atuações intensas. Como não podia deixar de ser, os concertos vão respeitar as normas de segurança, higiene e distanciamento social exigidas pela Direção-Geral de Saúde. Assim, a “lotação” está definida para um máximo de 50 pessoas e os bilhetes, que são gratuitos, são de levantamento obrigatório no próprio local, diariamente.