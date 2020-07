Está a decorrer o período de inscrições para a 3ª edição do Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres, a desenvolver de 6 de julho a 28 de agosto. Os jovens residentes no concelho de Fornos de Algodres, com idades entre os 14 e 25 anos são os destinatários e podem inscrever-se até esta quinta-feira nos projetos “Jovens Atentos à Floresta”, “Férias Desportivas de Jovem para Jovem” e “Guarda Rios”.