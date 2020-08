Ciclistas voltam para subir a Serra da Estrela

A tradição manda que em agosto o ponto mais alto de Portugal continental seja visitado pelos amantes do ciclismo. Este ano a pandemia da Covid-19 adiou a Volta a Portugal e ditou o cancelamento do Granfondo Serra da Estrela, mas os ciclistas amadores poderão participar num novo desafio, o “Serra da Estrela Riders Challenge”, que começa este domingo e decorre até 18 de outubro.

Organizada pela Ultra Spirit Sports e pelo Clube Chronos, trata-se de uma prova de estrada com três etapas, correspondentes a três circuitos desenhados na montanha e nas estradas envolventes, com início e final em Manteigas e Seia. A novidade é que neste repto os participantes têm cerca de dois meses para alcançarem o objetivo final, o que lhes permite escolherem os dias e horários para cumprir os trajetos. Do calendário do “Serra da Estrela Riders Challenge” faz parte a Etapa Este, de 77 quilómetros, com partida e chegada em Manteigas e passagem por Vale de Amoreira, Verdelhos, Teixoso, Covilhã, Piornos e Torre. Esta tirada em um desnível acumulado de 2.550 metros e é considerada a menos exigente da prova.

A Etapa Oeste tem dois percursos à escolha: o primeiro com partida e chegada em Manteigas e passagem pela Torre, Sabugueiro, Seia, Gouveia e Penhas Douradas; e o segundo com partida e chegada em Seia, via Gouveia, Penhas Douradas, Manteigas, Torre e Sabugueiro. Os ciclistas vão enfrentar 102 quilómetros e um desnível acumulado de 2.450 metros. Por último, a Etapa Sul também começa e termina em Seia e levará o pelotão por Valezim, Vide, Pedras Lavradas, Alvoco da Serra, Loriga, Adamastor, Torre e Sabugueiro, num total de 115 quilómetros e uma irregularidade acumulada de 3.100 metros. A sinalização de percursos, registo de dados, validação dos objetivos e a performance dos participantes será feita através de dispositivos eletrónicos e plataformas digitais já desenvolvidas pela organização. O “Serra da Estrela Riders Challenge” tem o apoio do Turismo do Centro e das autarquias de Manteigas e Seia, com o objetivo de fazer da montanha uma referência do turismo desportivo, em particular no ciclismo de estrada.

A competição foi apresentada na sexta-feira, na Torre, onde Esmeraldo Carvalhinho, presidente da Câmara de Manteigas, afirmou que o ciclismo tem a capacidade «de aproveitar o potencial natural do nosso concelho. Estas atividades trazem à Serra milhares de pessoas e são importantíssimas para o nosso território». Uma opinião partilhada por Carlos Filipe Camelo, autarca de Seia, segundo o qual «esta prova, nestes moldes, trará valor acrescentado para a região». Já Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, afirmou que iniciativas como esta «têm a capacidade de atrair visitantes e gerar receitas para os residentes».