Projeto “Padrinhos da Música” apoia jovens da Banda da Covilhã

O projeto “Os Padrinhos da Música”, lançado pela Banda da Covilhã, continua a crescer e já conta com oito padrinhos que a apoiam a formação de jovens músicos a frequentar a Academia daquela filarmónica.

A iniciativa foi lançada no dia 1 de dezembro de 2020, aquando das comemorações simbólicas dos 150 anos da história da banda. Sete dos beneméritos são padrinhos na vertente bolsa de estudo e financiam os estudos musicais de alunos do escalão 1 e 2 da Segurança Social, refere a instituição covilhanense, cujo objetivo é fazer com «mais crianças possam aprender música». Segundo os promotores, qualquer pessoa, a título individual ou empresarial, pode apadrinhar uma criança da Academia de Música da Banda da Covilhã com uma bolsa que corresponde a dez meses de aulas, num total de 300 euros por cada ano musical (30 euros/ mês). O oitavo padrinho optou pela possibilidade de financiar bolsa mais instrumento, num valor de 1.000 euros.

Até ao momento, os padrinhos deste projeto inédito na região são Irene Simão Ribeiro, o Rotary Clube da Covilhã, a Remax Ideias Covilhã, o Lions Clube Cova da Beira, dois anónimos, Eugénia Melo e Castro, Antero Brancal e Filhos e Sofia Calheiros and Associates. A Academia de Música da Banda da Covilhã conta neste momento com 85 alunos, «sendo que 37 por cento tem bolsa de jovem talento na música», adianta a coletividade.