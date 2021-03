Oriental recorda espetáculos online

O Oriental de São Martinho, na Covilhã, revisita os seus musicais no sábado (21 horas) com diretos nas suas páginas do Facebook e Youtube.

Em “Uma Viagem aos Musicais do Oriental” serão contadas histórias sobre o grupo de teatro musical da coletividade, mas sobretudo ouvidos os talentos que estiveram envolvidos nestes espetáculos ovacionados pelos covilhanenses e que vão interpretar músicas icónicas do “musica hall”. O Oriental levou ao palco “Uma Viagem à Broadway”, “Regresso a uma Viagem à Broadway” e “Através de um Sonho Mágico”, todos encenados por Francisco Rosa, que envolveram dezenas de intérpretes e músicos.