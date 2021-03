Guarda acolhe rodagem de telefilme “Quando o Diabo Reza”

A realizadora Fabiana Tavares escolheu a Guarda para rodar o telefilme “Quando o Diabo Reza” durante as próximas três semanas, entre final de março e início de abril.

Trata-se de um projeto inédito da RTP, intitulado “10 livros. 10 telefilmes. 10 realizadoras”, cujas produções serão filmadas em diferentes localidades da região Centro. Estes filmes vão ser posteriormente exibidos na televisão pública e em plataformas de “streaming” por toda a Europa, com um potencial de 80 milhões de espetadores. “Quando o Diabo Reza” é baseado no livro homónimo de Mário de Carvalho e conta a estória de um bando de gandulos e de duas irmãs. «Nada os une exceto uma ideia: aliviar a conta bancária de um velho, pai das últimas. Mas este não será presa fácil…», adianta a autarquia, que dará apoio logístico à produção, a cargo da Ukbar Filmes. A realizadora Fabiana Tavares venceu, em 2014, três prémios CinEuphoria (Melhor Realização, Melhor Curta-metragem e Top de Curtas-metragens do ano) com a curta-metragem “Puto”.