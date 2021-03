Livro de João Morgado traduzido para sérvio

“O Livro do Império”, o mais recente romance histórico de João Morgado, será publicado em outubro pela editora sérvia Čigoja Štampa.

A narrativa biográfica de Camões, que relata os momentos complexos da escrita e edição d’“Os Lusíadas”, já está a ser traduzida para sérvio com o apoio do Instituto Camões em Belgrado. O autor deverá participar na Feira Internacional do Livro da capital sérvia no final de outubro.

“O Livro do Império” foi publicado em 2018 pela editora Clube do Autor e, «mais do que um romance histórico, é uma narrativa reveladora sobre o papel da Inquisição e o manuscrito que imortalizou os feitos heroicos de Portugal», adianta o autor, que confessa ter sido «muitas vezes surpreendido pelos factos enquanto escrevia este romance».

Outros dois romances históricos de João Morgado estão também a ser traduzidos para russo, mas ainda não há datas para a sua edição.