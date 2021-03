Câmara da Guarda planta árvores nas freguesias no Dia Internacional da Árvore

A Câmara Municipal da Guarda vai comemorar o Dia Internacional da Árvore e o Dia Mundial da Água, que se assinalam no domingo e na segunda-feira, com a plantação de árvores em todas as freguesias do concelho.

Segundo a autarquia, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibiliza 200 árvores de espécies autóctones, produzidas nos seus viveiros, que serão distribuídos pelas 43 freguesias do concelho e deverão ser plantadas entre domingo e segunda-feira.

Na cidade, a plantação decorrerá no Parque Urbano do Rio Diz, na segunda-feira (10 horas), e contará com a participação do executivo municipal, do presidente da Junta de Freguesia da Guarda e de um representante do ICNF.