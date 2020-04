Gouveia Art Rock 2020 adiado para outubro

O Gouveia Art Rock (GAR), o único festival de rock progressivo em Portugal, foi adiado para os dias 3, 4 e 5 de outubro devido à pandemia da Covid-19 e às medidas de contingência em vigor.

Organizado pelo município de Gouveia, o evento estava agendado para o primeiro fim de semana de maio no Teatro Cine local. Do cartaz da edição deste ano constam grupos como The Knells, Fil’Mus, Soft Machine, Gong, California Guitar Trio, The Steve Hillage Band e Annie Haslam & Patrick Moraz. O GAR, cuja primeira edição data de 2003, é considerado um «evento de referência da música progressiva à escala mundial», tendo a autarquia justificado o seu adiamento pelo «bom senso e sentido de responsabilidade, uma vez que a prioridade é assegurar a proteção e segurança de todas as pessoas envolvidas no festival».