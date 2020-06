Fundão: ESTE estreia monólogo “O Relato de Alabad” na Moagem

“O Relato de ALABAD” é a nova peça que a ESTE – Estação Teatral estreia na quinta-feira (21h30) na Moagem, no Fundão.

A 39ª produção do grupo é um monólogo escrito e interpretado, entre 2002 e 2003, por Nuno Pino Custódio, com encenação de Miguel Seabra no Teatro Meridional.

Em palco, Alabad bin Muhammad Almançor, arqueiro e poeta mouro, narra o cerco e a defesa de Lisboa, no ano de 1147, contra portugueses e cruzados em trânsito para a Terra Santa na segunda Cruzada. A história conta com acompanhamento musical-sonoro ao vivo. O espetáculo é reposto até domingo e repete novamente de 2 a 5 de julho.

O texto e a encenação são de Nuno Pino Custódio e a interpretação é de Pedro Diogo e Pedro Rufino (músico). Devido à pandemia, a lotação do auditório da Moagem será reduzida e o acesso ao espetáculo respeitará todas as normas da Direçãop-Geral de Saúde.