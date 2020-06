Festival Y regressa com concerto dos Budda Power Blues na Covilhã

O Festival Y – Festival de Artes Performativas regressa esta sexta-feira (21h30) com o concerto dos Budda Power Blues no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã.

Organizada pela Quarta Parede – Associação de Artes Performativas, a 16ª edição vai ter plateias reduzidas e o uso de máscaras será obrigatório por parte do público, que também terá de manter as distâncias de segurança. O primeiro teste é protagonizado pelo trio Budda Power Blues, considerada a melhor e mais importante banda de blues nacional.

Formado por Budda Guedes (voz e guitarras) – considerado um dos melhores guitarristas de blues português, Nico Guedes (bateria) e Carl Minnemann (baixo), o grupo bracarense é reconhecido por frequentemente juntar três vozes à guitarra, baixo e bateria, proporcionando um resultado sonoro pouco habitual nesta formação.

O trio inspira-se na Band of Gipsys (de Jimi Hendrix) para criar música cheia de soul, blues, R&B e funk, muitas vezes ao ritmo da criação espontânea, e revisita também temas de BB King, Stevie Wonder ou Ray Charles.