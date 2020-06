Volta a Portugal vai decorrer com testes antes da prova e sem «concentrações superiores a 20 pessoas»

A Volta a Portugal em bicicleta vai decorrer entre 29 de julho e 9 de agosto, assegurando o distanciamento social e sem concentrações com mais de 20 pessoas.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), de acordo com plano apresentado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), «os atletas serão monitorizados pela equipa médica do clube por forma a garantir a deteção precoce de qualquer sintoma sugestivo de Covid-19. Caso existam suspeitos de Covid-19 serão aplicados os procedimentos estabelecidos em Portugal, não podendo participar na prova. Será realizado um teste antes do início da competição».