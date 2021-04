Estudantes desafiados a serem empreendedores

Os estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vão ser desafiados a desenvolver projetos inovadores em áreas que vão da sustentabilidade à cultura, em parceria com autarquias e empresas.

Os jovens empreendedores poderão concorrer ao “Link Me UP – 1.000 ideias”, que junta 13 Politécnicos, através de iniciativas desenvolvidas no âmbito dos programas Poliempreende e Demola, que terão uma fase regional e outra nacional. De acordo com o IPG, os projetos envolvem a Câmara da Guarda, o Aqua Village Health Resort & SPA, a Blossom Essence, a Green Flavours, a ASTA – Associação Sócioterapêutica de Almeida, a Escola Profissional de Trancoso, o Inovcluster – Associação de Cluster Agroindustrial do Centro e o CATAA – Centro de Apoio Tecnológico ao Agroalimentar. «É uma oportunidade para os estudantes desenvolverem competências complementares à sua formação académica, como a criatividade, a vontade de inovar e a capacidade de comunicar e de trabalhar em equipa, além de fortalecerem a sua ligação com o tecido empresarial regional», afirma Teresa Paiva, coordenadora do projeto, numa nota enviada a O INTERIOR.