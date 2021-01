275 mortes por Covid-19 é o novo máximo diário em Portugal

Portugal registou mais 275 mortos e 11.721 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

É o novo máximo de mortes atribuídas ao novo coronavírus, depois de no sábado terem sido reportados 274 óbitos. É o sétimo dia seguido a bater o recorde de mortalidade.

No sábado, a cada hora que passou morreram mais de 11 pessoas da doença. No total, esta foi uma semana negra: Mais de 1.600 pessoas (1608) faleceram nos últimos sete dias devido à Covid-19, o que representa mais de 10% do total de vítimas de toda a pandemia (10.469).

A maioria dos óbitos aconteceu na Região de Lisboa e Vale do Tejo (125 dos 275). O Norte reportou 57 mortes e 4.188 novos casos, enquanto o Centro tem agora mais 2.219 infetados e 54 mortes. No Alentejo houve 30 óbitos e 623 casos e o Algarve mais 8 óbitos e 424 casos nas últimas 24 horas. Nos Açores não houve qualquer morte (49 casos) e na Madeira morreu uma pessoa (51 casos).