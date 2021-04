ASTA leva teatro, dança e artes circenses a sete municípios da região

A ASTA, companhia de teatro sedeada na Covilhã, vai coordenar uma nova rede cultural que apresentará 14 de espetáculos de dança, teatro e artes circenses nos municípios de Belmonte, Covilhã, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Manteigas e Seia.

As atividades do projeto “Rede Interior” terão lugar em dois dias consecutivos «por forma a contribuir para a oferta e animação cultural da região e aumento dos fluxos turísticos e consequente tempo de permanência de quem visita os territórios», adiantam os promotores. A iniciativa começa em junho e tem a duração de 18 meses, sendo que apostará na criação de espetáculos «fortemente ligados ao território». A par disso, terá ainda uma componente social de apoio e capacitação dos agentes de cultura locais, «que há muito se debatem contra os constrangimentos da crise pandémica», destaca a ASTA. O projeto é cofinanciado pelo Centro2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.