Teatro das Beiras regressa aos palcos na segunda-feira

“Já passaram quantos anos desde a última vez que falámos, perguntou ele”, de Rui Pina Coelho, é a nova produção do Teatro das Beiras, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (19 horas) no auditório da companhia covilhanense.

A encenação é de Gil Salgueiro Nave e a interpretação de Fernando Landeira, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. Segundo o autor, esta peça é construída «num diálogo próximo» com o texto “O Tempo e a Ira”, de John Osborne, estreado em Portugal, em 1967, no Teatro Experimental do Porto. «Aquilo que “acontece” ao quarteto português é o mesmo que “aconteceu” ao quarteto britânico. Os amores e desamores são (mais ou menos) os mesmos. Os erros são (mais ou menos) os mesmos. A raiva é mais ou menos a mesma. Mas com uma diferença maior. Nos anos 50 os “Angry Young Men” revoltavam-se contra todo um sistema de valores que declaravam obsoleto. (…) Hoje as coisas são muito diferentes». Mas, escreve Rui Pina Coelho. O espetáculo continua em cena até 1 de maio cumprindo as normas Direção-Geral de Saúde em vigor, pelo que a lotação é limitada.