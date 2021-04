Arte digital na reabertura do TMG

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) reabre portas na segunda-feira e três dias depois inaugura uma exposição/ instalação de arte digital de dez artistas locais, nacionais e internacionais.

Com curadoria de VJ ManuHell e Pushkhy, dois artistas com origens guardenses “aMostra_v.0.1 >>no luzente alcantil da magnitude >>> Poesia digital no TMG” estará patente até dia 28 revelando num formato inédito a arte digital «nas suas mais diversas abordagens e com obras de artistas com um vasto currículo e historial de presenças em festivais de “vídeo mapping” e performances», adianta a Câmara da Guarda. Nos diversos espaços do TMG estarão patentes obras dos portugueses David Negrão, Pedro Zaz e Desy Ysed, de “@s brasileir@s” Astronauta Mecanico e Caio Fazolin, da artista russa VJkET, da italiana Carlotta Premazzi, da sueca IAKDS e do duo franco-húngaro Manu Kaleido & Éri Viràg. Haverá também três instalações da autoria dos curadores da iniciativa, designadas “Dilema”, “Per se” e “Pó Húmido”, realizadas no âmbito de uma recente residência artística no TMG, ao abrigo do programa “Incentivart – Incubadora de projetos artísticos”, promovido pelo município.

Segundo os promotores, a “aMostra_v.0.1” será uma «experiência sensorial totalmente distinta de outras exposições», desde logo por decorrer nos espaços não convencionais do teatro, através de um percurso predefinido e guiado pelo ator Valdemar Santos que interpreta Crates da Caverna. A entrada é gratuita, mas, devido às restrições impostas pelo estado de emergência, as sessões diárias serão realizadas em pequenos grupos de 10 pessoas, mediante marcação prévia.