No Colmeia a tradição ainda é o que era

Quatro meses depois, o Beira Interior Gourmet abriu em grande. Não fosse a pandemia e já conheceríamos os vencedores da primeira edição do concurso gastronómico. Assim, por culpa do novo coronavírus, não pudemos degustar a diversidade gastronómica regional no seu tempo, o Inverno, para sentirmos os sabores no Verão. Até 10 de agosto, 30 restaurantes serão postos à prova, num concurso que junta o vinho e a boa comida.

O restaurante Colmeia, na Guarda, recebeu os primeiros comensais do Beira Interior Gourmet na noite de abertura, na passada sexta-feira. A ministra Ana Abrunhosa ou o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, depois de abrirem oficialmente o concurso, deliciaram-se num repasto onde a morcela da Guarda com maçã caramelizada foi a entrada óbvia, com uma apresentação elegante e moderna, acompanhada por um Beyra Superior Branco de 2015.

Ainda a riqueza de paladares da entrada atufava a boca e já o prato eleito por Teresa e Max Gonçalves para este Beira Interior Gourmet se exprimia pelo aroma. O Cabritinho das Terras Altas à Padeiro, no ponto certo, bem tostado, com grelos do Mondego e batatas assadas deliciosas, é um prato de referência regional, acompanhado por um D. Manuel I Reserva do Enólogo 2015 – uma excelente combinação entre o cabrito tenro de Videmonte e o vinho de Pinhel.

A Aletria Dourada foi a sobremesa escolhida para fechar tão rico manjar. Uma sobremesa sublime que não deixa ninguém indiferente pela textura rica e o sabor aveludado. Para concluir, o restaurante Colmeia sugere o acompanhamento da sobremesa com o Aforista Late Harvest 2017, um “colheita tardia” também de Pinhel e que homenageia os melhores paladares da Rota dos Vinhos da Beira Interior. O preço da refeição, por pessoa, é de 25 euros e pode ser saboreado até 10 de agosto.