A “festa de sabores” do Vallecula

Em pleno Verão, e enquanto a Serra da Estrela recebe milhares de visitantes como refúgio de natureza e ambiente de fruição único, Valhelhas é um ponto de passagem obrigatório e um destino de lazer de referência regional. A sua praia fluvial é dos locais mais procurados nestes dias de calor. E Valhelhas recebe milhares de pessoas de toda a região.

Mas não é apenas o parque de campismo e a praia fluvial que convidam a uma visita à antiga vila serrana. O verdejante vale do Zêzere e porta de entrada no Parque Natural da Serra da Estrela tem um dos restaurantes mais laureados do concelho da Guarda, o “Vallecula”.

Se a Serra da Estrela é uma das marcas mais valiosas do turismo nacional e as águas frescas do Zêzere uma excelente razão para uma visita a Valhelhas, o “Vallecula” é um expoente gastronómico presente em qualquer guia pelas suas iguarias e sabores.

Considerado como «a festa de Sabores» pelo Mapa da Esperança – 30 Bons Sinais em Portugal, do “Expresso”, o “Vallecula” é uma referência na arte de bem servir comida com sabor caseiro e onde a tradição serrana e os produtos da terra estão sempre presentes. A comida feita com carinho e arte pela Fernanda Costa, com as ervas aromáticas e o cheiro da aldeia, permitem o melhor dos paladares num restaurante onde Luís Castro deambula pela sala assegurando o melhor repasto de Verão. A «cozinha simples, bom azeite, alho e cebola», tudo produtos caseiros, a que junta algumas ervas do vale do Zêzere, numa terra que tem tudo o que a Chef precisa, da feijoca à maçã, de que faz o doce que acompanha o pato lacado à antiga ou o lombo marinado com limão e ervas, depois grelhado. E há o serpão, erva pouco utilizada noutras gastronomias, mas que Fernanda põe em tudo. E o tomilho. É assim que o borrego da carqueja ou a suculenta bochecha de vitela ganham sabor. E o galo estufado à moda antiga, feito como antigamente, mas saboreado como nunca. De entrada, simplesmente, pode comer-se alheira com açorda de enchidos, por 8,40€. Depois, recomenda-se a costeletinha de borrego com molho de alecrim, acompanhado de puré de maçã e esparregado, por 15,50€. E depois… seguir viagem pelo mais belo vale da Serra da Estrela.

