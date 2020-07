Restaurante Aquariu’s: o melhor da região à mesa

A primeira edição do Concurso Beira Interior Gourmet já está a decorrer em 30 restaurantes da região. Fomos à procura e degustar alguns dos pratos a concurso…

O menu a concurso no restaurante Aquariu’s, na Guarda, é composto por uma entrada fresca e colorida: uma “Rosa em presunto”, que sabe lindamente nestas noites cálidas de verão. O aroma doce da meloa e do abacate acompanha as finas fatias de presunto que são aromatizadas por azeite e vinagre balsâmico. O vinho branco “Quinta da Ferradura” combina harmoniosamente com a entrada, um vinho Reserva Fonte Cal, centrado também ele na fruta.

A seguir, o prato principal, Cordeiro braseado com crocante de castanhas e açorda de míscaros e boletos. O prato é majestoso com uma excelente apresentação, à qual ninguém fica indiferente. A presença do alecrim e a intensidade da hortelã domina o acompanhamento dos míscaros e boletos, mas o crocante das castanhas contraria os sabores mais óbvios do cordeiro, que estava no ponto certo! É um prato bastante arrojado e diferente. O vinho tinto “Dois Ponto Cinco Jaen” acompanha o prato principal de forma distinta, neste vinho sentimos o sabor da cereja madura associada às notas florais.

O melhor estava guardado para o fim, a sobremesa: Crocante de amêndoa em creme e gengibre. Diferente e intensa, uma explosão no palato, o crocante do folhado aromatizado pela amêndoa, acompanhado pelos frutos vermelhos, num creme doce polvilhado por canela, de sabor divinal.

Para concluir, o restaurante Aquariu´s sugere o acompanhamento da sobremesa com o Aforista Late Harvest 2017, um “colheita tardia” de Pinhel. O preço da refeição, por pessoa, é de 25 euros e pode ser saboreado até 10 de agosto.

Por: Patrícia Correia

abeiradamesa.home.blog