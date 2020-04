Videochamadas vão aproximar internados no Hospital da Guarda dos familiares

As equipas do Serviço de Medicina do Hospital Sousa Martins, na Guarda, vão facilitar videochamadas entre doentes e os seus familiares graças a dois equipamentos que foram cedidos para o efeito.

«Os internamentos sem visitas tornam-se penosos tanto para os doentes, como para as suas famílias que ficam largas semanas sem os poder ver. Sabemos que, psicológica e emocionalmente, a presença da família é um coadjuvante importante na recuperação dos doentes», refere a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

As famílias que pretendam beneficiar deste recurso para “encurtar” distâncias devem entrar em contacto com o Serviço de Medicina – Setor A e Setor B. Desde meados de março que estão suspensas as visitas aos doentes internados nos hospitais da ULS devido à pandemia da Covid-19.