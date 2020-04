Faleceu o empresário Laurindo Prata

Faleceu esta manhã Laurindo Prata, o fundador da empresa Matos & Prata.

O empresário, natural de Cafede, Castelo Branco, tinha 87 anos e fundou em 1969, na Guarda (Póvoa do Mileu), a concessionária de máquinas e automóveis Matos & Prata. A empresa representa na Beira Interior a marca alemã BMW, com stand na Guarda, Covilhã e Castelo Branco, mas também máquinas agrícolas, nomeadamente da marca New Holland.

O funeral será domingo, dia 12, em Cafede, próximo de Alcains.

(Ler mais, sobre o perfil e trajetória empresarial de Laurindo Prata, na próxima edição do Jornal O INTERIOR)