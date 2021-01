A vacinação dos utentes dos lares do concelho da Covilhã arrancou esta terça-feira.

O primeiro utente vacinado foi António Dias (na foto), de 100 anos, da Fundação Anita Pina Calado, no Teixoso. O processo de vacinação teve o seu início nesta instituição e vai estender-se durante os próximos dias a todas as Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) do município.

A campanha abrangeu também o Lar Dona Maria José Soares Mendes, da Misericórdia de Belmonte, e o Lar de Maçainhas.